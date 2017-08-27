Канадцы победили на турнире по PUBG в Кельне, россияне – вторые

Российская Tier 3 Gaming заняла второе место в сражении отрядов по четыре игрока на турнире по PlayerUnknown's Battlegrounds в Кельне. Соревнование, организатором которого выступила компания ESL, проходило в рамках выставки Gamescom.

Победу одержал канадский коллектив Luminosity Gaming, а замкнул тройку интернациональный коллектив Noble esports. В этом виде призовой фонд составлял 180 тысяч долларов. Всего на турнире было разыграно 350 тысяч долларов. Соревнования проходили в четырех режимах: одиночный, парный, парный с видом от первого лица, четверки. В общей сложности в чемпионате приняли участие 80 киберспортсменов.