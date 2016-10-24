11:00 | КИБЕРСПОРТ

Как встречали звезд League of Legends

Как встречали звезд League of Legends. Косплееры League of Legends. Как встречали звезд League of Legends. Как встречали звезд League of Legends. Как встречали звезд League of Legends. Как встречали звезд League of Legends. Как встречали звезд League of Legends. Косплееры League of Legends.
Как встречали звезд League of Legends.
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На днях команда СНГ Albus NoX Luna, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира 2016 по игре League of Legends, приземлилась в аэропорту Шереметьево, где ее горячо встретили десятки фанатов и косплееров. Впервые команда из СНГ дошла до четвертьфинала, войдя в восьмерку лучших киберспортивных коллективов мира. Это самая масштабная официальная встреча киберспортивной команды в России с момента включения киберспорта в реестр официальных видов спорта.

Как встречали звёзд League of Legends.
Косплееры League of Legends.

Болельщики собрались в аэропорту, чтобы выразить свое признание участникам чемпионата мира. Через считанные минуты после посадки спортсмены стали частью грандиозного шоу-сюрприза с участием десятков болельщиков и косплееров League of Legends. Также игроки приняли поздравления от представителей компании Riot Games и дали интервью прессе.

Как встречали звёзд League of Legends.
Как встречали звёзд League of Legends.

Впервые с 2013 года команда из СНГ прорвалась на чемпионат мира и впервые в истории попала в четвертьфинал. В ходе отборочных матчей пятерка игроков из Albus NoX Luna одолела лучшую команду Кореи (ROX Tigers), победила CLG и в четвертьфинале проиграла европейской команде H2k-Gaming.

Как встречали звёзд League of Legends.
Косплееры League of Legends.

Чемпионат мира по League of Legends является крупнейшим международным событием в индустрии киберспорта. В этом году соревнования прошли на территории США, призовой фонд составил более 4,1 миллиона долларов. Ежемесячная аудитория игры во всем мире на сегодняшний день превысила отметку в 100 миллионов человек.

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