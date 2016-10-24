Как встречали звезд League of Legends.

На днях команда СНГ Albus NoX Luna, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира 2016 по игре League of Legends, приземлилась в аэропорту Шереметьево, где ее горячо встретили десятки фанатов и косплееров. Впервые команда из СНГ дошла до четвертьфинала, войдя в восьмерку лучших киберспортивных коллективов мира. Это самая масштабная официальная встреча киберспортивной команды в России с момента включения киберспорта в реестр официальных видов спорта.

Косплееры League of Legends.

Болельщики собрались в аэропорту, чтобы выразить свое признание участникам чемпионата мира. Через считанные минуты после посадки спортсмены стали частью грандиозного шоу-сюрприза с участием десятков болельщиков и косплееров League of Legends. Также игроки приняли поздравления от представителей компании Riot Games и дали интервью прессе.

Как встречали звёзд League of Legends.

Впервые с 2013 года команда из СНГ прорвалась на чемпионат мира и впервые в истории попала в четвертьфинал. В ходе отборочных матчей пятерка игроков из Albus NoX Luna одолела лучшую команду Кореи (ROX Tigers), победила CLG и в четвертьфинале проиграла европейской команде H2k-Gaming.

Косплееры League of Legends.

Чемпионат мира по League of Legends является крупнейшим международным событием в индустрии киберспорта. В этом году соревнования прошли на территории США, призовой фонд составил более 4,1 миллиона долларов. Ежемесячная аудитория игры во всем мире на сегодняшний день превысила отметку в 100 миллионов человек.