"Известия": "Анжи" выходит на китайский киберрынок

Киберкоманда "Анжи" отправится в Китай для проведения показательного матча с одной из местных команд в первой половине лета, сообщают "Известия". Помимо спортивных результатов махачкалинцев также интересует и коммерческая сторона вопроса.

– Мы встречались с представителями из Китая и договорились, что в скором времени проведем шоу-матч с одной из команд из этой страны, – рассказал "Известиям" глава киберотдела "Анжи" Мурад Алиев. – Название команды пока сказать не могу, но она – одна из сильнейших в Азии. Также была достигнута договоренность, что игру будут транслировать на одном из каналом китайского телевидения. Надеемся, это принесет нам определенную выгоду в коммерческом плане.