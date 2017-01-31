Из-за указа Трампа иракские киберспортсмены не смогут приехать на турниры в США

Из-за указа президента США Дональда Трампа о новом визовом режиме в отношении семи мусульманских государств киберспортсмены Хамза "IraqiZorro" Назим и Рамин "Mr.R." Дельшад пропустят чемпионаты. Уроженец Ирака Назим не сможет принять участие в турнире Evil Eieght по Vainglory. Один из сильнейших игроков по Smash Bros. Дельшад имеет голландское гражданство, однако также является уроженцем Ирака, что не позволит ему побороться на ближайших американских чемпионатах.

С визовыми проблемами ранее столкнулись игроки китайской IG.Vitality, которая была вынуждена выступать с двумя заменами на The Boston Major. Участие ряда игроков по CS:GO также находится под угрозой. Ближайшим крупным чемпионатом в США станет DreamHack Masters в Лас-Вегасе, который стартует в середине февраля.