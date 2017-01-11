Информация о повышении цен на игры в Steam на 18 процентов оказалась ложной

На странице Steam в социальной сети "Вконтакте" появилось опровержение информации о повышении цен на игры для россиян на 18 процентов. Ранее сообщалось, что это произойдет 16 января в связи с вступлением в силу закона о "налоге на Google". В частности, подчеркивалось: цена на Counter-Strike: Global Offensive вырастет с 449 рублей до 530 рублей. Закон обязует выплачивать 18 процентов НДС от продаж в интернете электронных услуг иностранными компаниями.