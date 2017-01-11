15:05 | КИБЕРСПОРТ

Информация о повышении цен на игры в Steam на 18 процентов оказалась ложной

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На странице Steam в социальной сети "Вконтакте" появилось опровержение информации о повышении цен на игры для россиян на 18 процентов. Ранее сообщалось, что это произойдет 16 января в связи с вступлением в силу закона о "налоге на Google". В частности, подчеркивалось: цена на Counter-Strike: Global Offensive вырастет с 449 рублей до 530 рублей. Закон обязует выплачивать 18 процентов НДС от продаж в интернете электронных услуг иностранными компаниями.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

срочно закупаемся гифтами!!!!!)))

16:07

Andre_Saratov

А люди уже стали закупать соль и спички)

15:35

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