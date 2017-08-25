Игроки Na`Vi и Virtus.pro победили в первом туре чемпионата мира по Quake

Вчера в Далласе стартовал первый чемпионат мира по Quake Champions. Россиянин Антон "Cooller" Синьгов из Natus Vincere и поляк Мачей "Av3k" Кшиковски из Virtus.pro одержали победы в первом туре группового этапа и возглавили свои квартеты в дивизионе "Дуэль". Украинец "Xron" и белорус "clawz" также начали выступление на Quake World Championship 2017 с побед.

Всего в турнире принимают участие 32 киберспортсмена, разделенных на восемь групп. В плей-офф из них пройдет половина. Призовой фонд режима "Дуэль" составляет 340 тысяч долларов, из которых 100 тысяч заработает победитель.