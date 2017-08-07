Игрок Virtus.pro посоветовал не выступать на турнирах от Black Star Gaming певца Тимати

Казахстанский игрок по Hearthstone Олжас "Naiman" Батырбеков из российской организации Virtus.pro выступил с критикой в адрес компании Black Star Gaming певца Тимура Юнусова (Тимати). В открытом обращении на своей странице в социальной сети "Naiman" пожаловался на организацию турнира Black Star Open Cup, а также неуважительное отношение со стороны судей. Игрок отказался от участия в чемпионате с призовым фондом 150 тысяч рублей.

Напомним, Black Star сообщила об открытии киберспортивного подразделения в мае. По словам совладельца организации Павла Баженова, "в дальнейшем планируется создавать профильные школы и лагеря для любителей киберспорта и околоигровой аудитории для формирования понимания выбранного увлечения и увеличения интереса к ней, с привлечением звезд этой индустрии".