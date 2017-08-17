Игрок Virtus.pro по Quake пропустит чемпионат мира из-за запрета на въезд в США

Белорусский игрок по дисциплине Quake Champions Алексей "Cypher" Янушевский из российской организации Virtus.pro пропустит чемпионат мира из-за запрета на въезд на территорию США. Информация появилась на командном портале VP. "Cypher" прошел все этапы европейской квалификации, но не сможет посетить QuakeCon в Далласе, где и состоится финальный этап чемпионата мира. Турнир с призовым фондом миллион долларов пройдет с 24 по 27 августа.

Стоит отметить, что руководство Virtus.pro было в курсе возможных проблем со въездом Янушевского в США до подписания контракта. Об этом сообщил генеральный менеджер "Медведей" Роман Дворянкин.

– При подписании контракта мы были в курсе непростой ситуации и задействовали все ресурсы организации, - сообщил Дворянкин. – Увы, процесс оказался долгим и займет еще не один месяц. Тем не менее эта досадная ситуация никак не влияет на наше сотрудничество. Cypher – один из лучших в мире игроков в Quake. Мы выражаем Алексею полную поддержку, он и дальше будет представлять Virtus.pro. В ближайшее время мы объявим о том, кто будет защищать наши цвета на QuakeCon 2017.