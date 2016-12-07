16:31 | КИБЕРСПОРТ

"Хьюстон" открыл киберспортивное подразделение

Логотип "Хьюстона". Фото esportobserver.com
Логотип "Хьюстона". Фото esportobserver.com
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Клуб НБА "Хьюстон" объявил об открытии киберспортивного подразделения, сообщает esportobserver.com. Первым шагом стал найм исполнительного директора по киберспорту – Себастиана Патрика, который ранее руководил североамериканским коллективом по дисциплине Dota 2 – Team Archon.

- Руководство "Рокитс" сразу объяснило, в чем оно разбирается, а в чем нет, – заявил Патрик в интервью информационному агентству Bloomberg. - Организация признает потенциал развития киберспортивного подразделения, и теперь готова предпринять конкретные шаги.

Напомним, что ранее об открытии киберспортивного подразделения объявил другой клуб НБА – "Филадельфия".

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