"Хьюстон" открыл киберспортивное подразделение

Клуб НБА "Хьюстон" объявил об открытии киберспортивного подразделения, сообщает esportobserver.com. Первым шагом стал найм исполнительного директора по киберспорту – Себастиана Патрика, который ранее руководил североамериканским коллективом по дисциплине Dota 2 – Team Archon.

- Руководство "Рокитс" сразу объяснило, в чем оно разбирается, а в чем нет, – заявил Патрик в интервью информационному агентству Bloomberg. - Организация признает потенциал развития киберспортивного подразделения, и теперь готова предпринять конкретные шаги.

Напомним, что ранее об открытии киберспортивного подразделения объявил другой клуб НБА – "Филадельфия".