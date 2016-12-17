"Хьюстон" не интересует сиюминутная выгода от киберспорта

Директор киберспортивного направления "Хьюстона" Себастьян Парк подчеркнул в интервью eSports Observer, что клуб НБА планирует долгосрочные вложения в киберспорт. По его словам, руководство не интересует сиюминутная выгода.

– Что ждать от "Хьюстона" в этом году? - вопрос Парку.

– Не стоит ждать от нас действий, направленных на извлечение сиюминутной выгоды. Клуб намерен способствовать развитию этой сферы и укреплению своей позиции в ней. Мы верим в долгосрочную ценность киберспорта и надеемся задержаться здесь.

– Планируете ли вы покупку конкурентоспособной команды? Если да, то в какой дисциплине?

– Мы будем внимательно изучать ситуацию и примем решение, которое будет наиболее подходить клубу.