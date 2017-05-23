Холдинг Алишера Усманова запустил собственную платформу для трансляции игр

Киберспортивный холдинг Esforce, основным инвестором которого является бизнесмен Алишер Усманов, запустил собственную стриминговую платформу Looch TV. На площадке будут проводиться трансляции различного киберспортивного и игрового контента, сообщают "Известия". На данный момент сайт запущен в тестовом режиме. Стоит отметить, что в этом году социальная сеть "Вконтакте" провела трансляцию первого major-турнира в СНГ – The Kiev Major. Примечательно, что "Вконтакте" входит в Mail.ru Group, также принадлежащей Усманову.

По данным компании SuperData, аудитория киберспортивных трансляций в прошлом году составила 665 миллионов зрителей. Самая популярная стриминговая платформа Twitch имеет ежемесячную аудиторию 100 миллионов человек.