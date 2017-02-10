Хоккейный "Бостон" приобрел долю киберспортивной организации

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" приобрел долю киберспортивной организации Splyce, сообщает espn.com. Предполагается, что он займется маркетинговой деятельностью, а также созданием и распространением атрибутики. Детали и сумма сделки не разглашаются. Шестикратный чемпион НХЛ также планирует проведение киберспортивных турниров на своей домашней площадке.

В Splyce представлены игроки по девяти дисциплинам, среди которых League of Legends, Overwatch, Counter-Strike, Call of Duty и другие. Ранее хокейные клубы "Нью-Джерси" и "Филадельфия" также приобрели доли в киберспортивных организациях.