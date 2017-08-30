Харден - лучший атакующий защитник NBA 2K18

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, опубликовала Топ-10 атакующих защитников своей новой игры. Первое место занял Джеймс Харден из "Хьюстона", общий рейтинг которого составляет 95 OVR (OVR - общий показатель уровня игрока. Максимальный - 99. - Прим. "СЭ"). Второе и третьем место заняли Джимми Батлер из "Миннесоты" и Клэй Томпсон из "Голден Стэйт", рейтинги которых - 90.

Напомним, выход NBA 2K18 запланирован на 19 сентября этого года на всех популярных платформах: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Windows.

Уэстбрук и Карри - самые высокорейтинговые разыгрывающие NBA 2K18 //

Казинс - лучший центровой NBA 2K18 //

Леброн Джеймс с рейтингом 97 - лучший легкий форвард NBA 2K18