16:47 | КИБЕРСПОРТ

Hao возвращается в Newbee

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Чэнь 'Hao' Джихао возвращается в состав Newbee в качестве игрока замены. Об этом сообщил на своей странице в твиттере Викрам Редди. Таким образом, Hao возвращается в состав китайского коллектива после непродолжительной паузы. Напомним, что киберспортсмен, наряду с двумя другими ветеранами команды - Чжан 'Mu' Паном и Вонг 'ChuaN' Хок Чуаном приняли решение покинуть состав коллектива по окончании The International 6.

Ранее Valve разрешила командам производить замены в преддверии The Boston Major, главным условием для этого является тот факт, что игрок не должен быть задействован в других составах команд, участвующих в турнире.

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