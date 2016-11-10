Hao возвращается в Newbee

Чэнь 'Hao' Джихао возвращается в состав Newbee в качестве игрока замены. Об этом сообщил на своей странице в твиттере Викрам Редди. Таким образом, Hao возвращается в состав китайского коллектива после непродолжительной паузы. Напомним, что киберспортсмен, наряду с двумя другими ветеранами команды - Чжан 'Mu' Паном и Вонг 'ChuaN' Хок Чуаном приняли решение покинуть состав коллектива по окончании The International 6.

Ранее Valve разрешила командам производить замены в преддверии The Boston Major, главным условием для этого является тот факт, что игрок не должен быть задействован в других составах команд, участвующих в турнире.