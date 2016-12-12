Голландец Тейс Молендик победил на Esport Superstars по Hearthstone

Голландский киберспортсмен по дисциплине Hearthstone Тейс "ThijsNL" Молендик стал чемпионом Esport Superstars, призовой фонд которого составил 25 тысяч долларов. В финале со счетом 3:0 был переигран немец Ян "SuperJJ" Янсен. Стоит отметить, что игроки встречались в рамках группового этапа турнира, где победу также праздновал "ThijsNL". Действующий чемпион мира по Hearthstone и единственный представитель СНГ-региона на чемпионате – россиянин Павел "Pavel" Бельтюков – закончил свое выступление на стадии 1/4 финала, уступив шведу Себастьяну "Forsen" Форсу.