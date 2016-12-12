20:10 | КИБЕРСПОРТ

Голландец Тейс Молендик победил на Esport Superstars по Hearthstone

0
0
0

Голландский киберспортсмен по дисциплине Hearthstone Тейс "ThijsNL" Молендик стал чемпионом Esport Superstars, призовой фонд которого составил 25 тысяч долларов. В финале со счетом 3:0 был переигран немец Ян "SuperJJ" Янсен. Стоит отметить, что игроки встречались в рамках группового этапа турнира, где победу также праздновал "ThijsNL". Действующий чемпион мира по Hearthstone и единственный представитель СНГ-региона на чемпионате – россиянин Павел "Pavel" Бельтюков – закончил свое выступление на стадии 1/4 финала, уступив шведу Себастьяну "Forsen" Форсу.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ