Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голдэн Стэйт" открыл вакансию менеджера по киберспорту, чьей основной задачей будет управление командой по спортивному симулятору NBA 2K. Представители клуба выступят в лиге NBA 2K League, участие в которой уже подтвердили 17 участников НБА. Среди них "Бакс", "Селтикс", "Кавальерс" и другие.

Новый сотрудник также займется разработкой и реализацией стратегии развития киберспортивного направления, будет представлять клуб в сфере компьютерного спорта.