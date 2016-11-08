GODSENT добыла слот на закрытые квалификации ELEAGUE

Шведская GODSENT переиграв со счетом 2:1 HellRaisers в финале European Minor Championship завоевала денежный приз 30 тысяч долларов и слот на закрытые квалификации major-турнира ELEAGUE с призовым фондом 1 миллион долларов. HellRaisers, за которую выступают два украинских киберспортсмена, также получила путевку в закрытые отборочные и 15 тысяч долларов за второе место. Квалификации в СНГ-регионе пройдут с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. ELEAGUE станет первым major-турниром в 2017 году и пройдет с 22 по 29 января в Атланте, США.