Глава Virtus.pro "Sneg1" - в списке самых успешных молодых бизнесменов России

Портал "Секрет фирмы" опубликовал рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России, шестое место в котором занял управляющий партнер киберспортивного холдинга Esforce и команды Virtus.rpo Антон "Sneg1" Черепенников. В список попали российские предприниматели моложе 40 лет.

Первые инвестиции в киберспорт бизнесмен сделал в 2010 году. Позже холдинг выкупил часть акций немецкой SK Gaming и украинский Natus Vincere, а также приобрел права на ряд медиаресурсов. ESforce является организатором киберспортивных турниров в СНГ с общим призовым фондом миллион долларов за 2016 год и ведет строительство крупнейшей в Европе московской киберспортивной арены.

По информации издания, на данный момент доля Черепенникова в холдинге составляет 50 процентов, при его общей стоимости от 20 до 25 миллионов долларов. "Sneg1" планирует увеличить капитализацию Esforce до 40 миллионов долларов к 2017 году.

Первое место в рейтинге занял создатель сервиса Telegram Павел Дуров.