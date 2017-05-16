Глава Virtus.pro: "Благодаря инвестициям Усманова сделали больше, чем планировали изначально"

Глава киберспортивного холдинга Esforce Антон "Sneg" Черепенников рассказал порталу cybersport.ru о ходе строительства московской Yota Arena. Крупнейшая киберспортивная арена в Европе откроется 19 мая в районе станции метро "Тимирязевская". По неподтвержденной информации, стоимость площадки составила около 10 миллионов долларов. Общий объем инвестиций бизнесмена Алишера Усманова в холдинг Esforce составил 100 миллионов долларов. В состав компании в том числе входят СНГ-команды Virtus.pro и Natus Vincere.

- Раньше здесь был Moscow Cyber Stadium, - напомнил Черепенников. - Обычный компьютерный клуб, окупить который сейчас не представляется возможным. Бывший руководитель M5, который строил арену, предложил переделать этот компьютерный клуб. Я долго думал, считал, но у меня никак не склеивался бизнес-кейс, как это все окупить. Посмотрел очень много площадок, но вернулся на эту, хотя бы потому, что здесь достаточно удобное место, чтобы расположить большую сцену для Москвы.