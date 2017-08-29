Глава МОК подтвердил факт переговоров по включению киберспорта в программу Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что киберспорт может быть включен в программу Олимпийских игр-2024. Об этом он рассказал китайскому изданию South China Morning Post. Бах также сообщил, что комитет проявляет наибольший интерес к спортивным симуляторам. Но игры, в которых есть насилие и убийства, однозначно не будут включены в программу.

Глава МОК поддержал заявление его коллеги Тони Эстанге касательно киберспорта. Ранее трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, сопредседатель заявочного комитета отметил, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр-2024.

Недавно Бах провел переговоры с китайским холдингом Alibaba Group, который будет одним из главных спонсоров Олимпийских игр. Напомним, входящая в состав холдинга Ali Esports, сообщила о намерении инвестировать в киберспорт 300 миллионов долларов.