13:04 | КИБЕРСПОРТ

Gfinity проведет турнир по Call of Duty: Modern Warfare Remastered

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Gfinity запланировала LAN-турнир по Call of Duty: Modern Warfare, сообщает официальный сайт организаторов. На чемпионат будут приглашены четыре профессиональные команды, которым предстоит побороться за призовой фонд 25 тысяч долларов. Соревнования пройдут в Лондоне 3 декабря. На данный момент неизвестно ни распределение призового фонда, ни список участников турнира. Стоит отметить, что 4 ноября вышла обновленная версия игры – Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Игра доступна на всех общеизвестных платформах, турнир же пройдет на PC.

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