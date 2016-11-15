Gfinity проведет турнир по Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Gfinity запланировала LAN-турнир по Call of Duty: Modern Warfare, сообщает официальный сайт организаторов. На чемпионат будут приглашены четыре профессиональные команды, которым предстоит побороться за призовой фонд 25 тысяч долларов. Соревнования пройдут в Лондоне 3 декабря. На данный момент неизвестно ни распределение призового фонда, ни список участников турнира. Стоит отметить, что 4 ноября вышла обновленная версия игры – Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Игра доступна на всех общеизвестных платформах, турнир же пройдет на PC.