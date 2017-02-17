21:43 | КИБЕРСПОРТ

Гейб Ньюэлл: "Каждый сотрудник Valve решает сам, над каким проектом работать"

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Глава корпорации Valve Гейб Ньюэлл рассказал на пресс-конференции о принципах работы в компании и распределении людских ресурсов. По словам главного из разработчиков Dota 2 и Counter-Strike: каждый сотрудник компании сам решает, над каким проектом работать. В Valve нет отдела, который занимается бюджетированием и планированием доходов.

Ньюэлл также отметил, что компания не имеет проблем с деньгами, а самым ценным ресурсом является время его сотрудников. Несмотря на уверение его коллег, корпорация продолжает успешное функционирование без централизованной системы.

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