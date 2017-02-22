17:01 | КИБЕРСПОРТ

Генеральный менеджер Virtus.pro: "Зарплаты киберспортсменов на уровне менеджеров среднего и высшего звена"

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Генеральный менеджер организации Virtus.pro Роман Дворянкин дал интервью порталу rns.online, в котором рассказал о доходах в киберспортивной индустрии и перспективах развития этой сферы.

- В киберспорте зарплаты пока не ушли в космос, – отметил Дворянкин. – Это тысячи и десятки тысяч долларов в месяц на игрока. Киберспортсмены уже могут чувствовать себя достаточно состоятельными людьми на уровне менеджеров среднего и высшего звена. Они много путешествуют, но пока они не перешли еще в разряд звезд. Это связано с тем, что пока у них практически отсутствуют поступления по личным рекламным контрактам. Все мы понимаем, что Криштиано Роналду, Дэвид Бэкхэм и Мария Шарапова не были бы теми, кто они есть, без денег от рекламы.

Дополнительная информация

https://rns.online/opinions/Kibersport-ne-zaimet-mesto-futbola-2017-02-21/

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