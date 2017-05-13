Генеральный менеджер Virtus.pro: "Мы очень внимательно смотрим на Quake"

Генеральный менеджер российской киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью порталу cybersport.ru отметил, что компания проявляет интерес к дисциплине Quake. Новая игра Quake Champions находится на данный момент в стадии открытого тестирования. Разработчики отмечают, что намерены сделать Quake полноценной киберспортивной дисциплиной. Virtus.pro имеет составы по Dota 2, Counter-Strike, League of Legends и Hearthstone.

– На какие новые дисциплины обращает внимание Virtus.pro? Мы очень внимательно смотрим на Quake, плотно контактируем с издателем, – отметил Дворянкин. – Думаю, летом сможем сделать некоторые объявления.