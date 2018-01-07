Гендиректор Na`Vi о сотрудничестве с киевским "Динамо": "Организация у них слабая. Без обид"

Генеральный менеджер украинской киберспортивной организации Natus Vincere Евгений Золотарев рассказал cybersport.ru о перспективах сотрудничества с футбольными клубами по отделению FIFA. Золотарев считает, что в стране есть лишь две серьезные футбольные организации. Одной из них не хватает ресурсов, а у второй слабый менеджмент.

- Почему не сотрудничаем с футбольными клубами? С украинскими не кооперируемся потому, что у нас всего два клуба серьезного уровня – "Динамо" и "Шахтер", – отметил Золотарев. – У "Динамо" очень олдскульный менеджмент. Они неагрессивные в плане маркетинга и контента. Без обид, я киевлянин и с детства за них болел, но организация у них слабая.

Что касается "Шахтера", то тут наоборот все очень хорошо. Они круто работают в плане селекции, у них очень сильный отдел маркетинга, но из-за событий в нашей стране клуб сейчас переживает не лучшие времена. Они находятся в Киеве, но у них нет постоянной базы, они лишились стадиона. Им не до киберспорта.



