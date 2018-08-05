"Гамбит" запустила рубрику с киберспортивным директором. Видео

Организация Gambit Esports представила на официальном канале в Youtube новую рубрику – Opening Gambit. Согласно анонсу, в ней будут освещаться "самые острые вопросы сообщества". В первом выпуске, который длится чуть менее 11 минут, киберспортивный директор "Гамбит" Константин "groove" Пикинер рассказал о последних изменениях в составе по CS:GO, о позиции капитана и тренере.

Напомним, 27 мая команда рассталась с Денисом "seized" Костиным, которого заменил Николай "mir" Битюков. На прошлой неделе Gambit Esports подписала тренера – Андрея "B1ad3" Городенского.

Сегодня состав организации по CS:GO завершил выступление на Intel Extreme Masters Season XIII Shanghai, уступив американской NRG Esports в полуфинале.