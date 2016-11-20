Gambit Esports подписала контракты с NikSar и FIRees

Киберспортивная организация Gambit Esports подписала контракты с двумя игрокам по дисциплине League of Legends – Валентином "NikSar" Зимаковым и Иваном "FIRees" Силантьевым. Ранее оба киберспортсмена выступали в составе TORNADO RoX на протяжении трех лет. Напомним, что состав Gambit Esports по LoL был образован в январе 2016 года, однако особых успехов коллектив не добился. В конечном итоге организация вернула в состав команды Данила "Diamondprox" Решетникова и поручила ему собрать состав заново. В данный момент в команде остаются две вакансии – мидера и саппорта.