09:14 | КИБЕРСПОРТ

Gambit Esports подписала контракты с NikSar и FIRees

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Киберспортивная организация Gambit Esports подписала контракты с двумя игрокам по дисциплине League of Legends – Валентином "NikSar" Зимаковым и Иваном "FIRees" Силантьевым. Ранее оба киберспортсмена выступали в составе TORNADO RoX на протяжении трех лет. Напомним, что состав Gambit Esports по LoL был образован в январе 2016 года, однако особых успехов коллектив не добился. В конечном итоге организация вернула в состав команды Данила "Diamondprox" Решетникова и поручила ему собрать состав заново. В данный момент в команде остаются две вакансии – мидера и саппорта.

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