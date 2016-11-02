Freeze уходит из H2k-Gaming

Алеш "Freeze" Кнежинек объявил в своем твиттере, что стал свободным агентом и не планирует продолжать выступления за команду H2k-Gaming. В конце июля чех взял перерыв в киберспортивной карьере из-за травмы запястья. Место "Freeze" в составе займет на постоянной основе греческий игрок Константинус "FORG1VEN" Цзорца.

– По договоренности с H2k вплоть до 15 ноября со мной можно спокойно общаться по поводу трансфера. Можете считать меня свободным агентом, – написал Freeze.