Фразу Ильи Брызгалова добавили персонажу "Заря" в Overwatch

Разработчик игры Overwatch – компания Blizzard – добавила фразу бывшего вратаря сборной России по хоккею Ильи Брызгалова персонажу "Заря". Среди высказываний героини, имеющей русское происхождение, есть фраза: "It is only a game. Why you have to be mad?". Перевод звучит следующим образом: "Это всего лишь игра. Зачем злиться?". Эти слова были сказаны Брызгаловым в 2006 году, когда он выступал за "Анахайм".

Позже видео с этим интервью обрело популярность в интернете. Один из разработчиков игры – Майкл Чу – многократно отмечал, что является фанатом хоккея и Ильи Брызгалова в частности. Примечательно, что предстоящий чемпионат мира по Overwatch пройдет в Анахайме.