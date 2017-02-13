15:48 | КИБЕРСПОРТ

Французский спортивный канал добавил League of Legends в сетку вещания

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Французский спортивный канал BeIN анонсировал запуск шоу "BeIN eSports", в котором будут транслировать региональные соревнования по League of Legends во Франции, сообщает esportobserver.com. Заключительный этап Challange France пройдет в "Дворце спорта" в Лионе при поддержке разработчика игры – Riot Games.

Ранее BeIN заключила партнерское соглашение с французской футбольной лигой о трансляции соревнований по FIFA – Orange e-League 1. Компания планирует увеличить аудиторию за счет дублирования контента на интернет-платформах.

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