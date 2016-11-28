Француз TaZzeRK достиг 1800-го уровня игры

Французский игрок TaZzeRK достиг 1800-го уровня в игре Overwatch, сообщил геймер в своем твиттере. За это достижение он получил специальный золотой портрет. Ранее TaZzeRK стал первым, кто достиг 1000-го уровня. По словам самого игрока, ему никто не помогал достичь этого результата, а играть ему пришлось по 16-17 часов в день для того, чтобы стать первым в мире игроком с 1800-м уровнем. Примечательно, что на достижение этой цели у француза ушло полгода.