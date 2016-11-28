14:16 | КИБЕРСПОРТ

Француз TaZzeRK достиг 1800-го уровня игры

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Французский игрок TaZzeRK достиг 1800-го уровня в игре Overwatch, сообщил геймер в своем твиттере. За это достижение он получил специальный золотой портрет. Ранее TaZzeRK стал первым, кто достиг 1000-го уровня. По словам самого игрока, ему никто не помогал достичь этого результата, а играть ему пришлось по 16-17 часов в день для того, чтобы стать первым в мире игроком с 1800-м уровнем. Примечательно, что на достижение этой цели у француза ушло полгода.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

Давно не фанат игрух, особенно с таким кол-вом уровней. Но, сказав "А" - говорите и "Б" иначе заметка/статейка выглядит туповато-куцеватой)). Итак, почему не сказано сколько вообще уровней в этой игре?)))

16:35

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