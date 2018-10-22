"Forsaken" использовал читы на ESL India Premiership 2018. Его команда выиграла турнир

Представители индийского подразделения ESL нашли запрещенные программы на жестком диске Никиля "forsaken" Кумавата, который он использовал во время ESL India Premiership 2018 Fall (CS:GO).

Чемпионат прошел 13-14 сентября в Хайдарабаде, команда Кумавата – OpTic Gaming India – победила на нем. Ранее forsaken обвинили в использовании читов на eXTREMESLAND 2018, который состоялся с 18 по 21 октября.

На ESL India Premiership 2018 Fall выступили четыре команды, победитель получил слот в региональном финале ESL Pro League Season 8 для Азии.

Представители ESL India проведут расследование касательно других участников турнира, чтобы определить судьбу слота на EPL Season 8 Asia.