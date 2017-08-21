"Формула-1" проведет киберспортивный чемпионат мира

Владельцы "Формулы-1" впервые в истории проведут киберспортивный чемпионат мира по автогонкам, сообщает Reuters. Соревнования будут проводиться в симуляторе F1 2017, релиз которого состоится 25 августа.

Старт соревнований запланирован на сентябрь. Первым этапом станет классификация, по итогам которой 40 лучших по набранным очкам игроков выйдут в полуфинал. Эта стадия пройдет 10 - 11 октября в Лондоне. Финал пройдет параллельно с заключительным этапом сезона в "Королевских гонках" – 24 - 25 ноября в Абу-Даби.