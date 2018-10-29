Fnatic выступит на PLG Grand Slam в ОАЭ

Организаторы PLG Grand Slam (CS:GO) выдали инвайт Fnatic. Коллектив стал четвертым участником турнира – ранее приглашения получили G2 Esports и HellRaisers, а Sharks Esports выиграла отборочные для Южной Америки.

PLG Grand Slam пройдет с 12 по 16 декабря на искусственном острове Яс в Абу-Даби. 16 команд разыграют 100 тысяч долларов. Организаторы пригласят еще пять составов, остальные определятся в региональных квалификациях.