04:33 | КИБЕРСПОРТ

Fnatic откроет тренировочную базу и наймет психолога

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Финли Стюарт менеджер команды по League of Legends, входящей в состав киберспортивной организации fnatic, анонсировал в своем Twitter-аккаунте планы коллектива по расширению инфраструктуры. Основную пятерку дополнят пять игроков замены, по одному на каждую позицию. Также в следующем сезоне организация обзаведется тренировочной базой и штатным киберспортивным психологом. На данный момент в основной состав команды входят три игрока, у одного из которых заканчивается контракт. Поляк Матеуш "Kikis" Сцудларек станет свободным агентом 20 ноября.

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