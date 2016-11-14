Fnatic откроет тренировочную базу и наймет психолога

Финли Стюарт менеджер команды по League of Legends, входящей в состав киберспортивной организации fnatic, анонсировал в своем Twitter-аккаунте планы коллектива по расширению инфраструктуры. Основную пятерку дополнят пять игроков замены, по одному на каждую позицию. Также в следующем сезоне организация обзаведется тренировочной базой и штатным киберспортивным психологом. На данный момент в основной состав команды входят три игрока, у одного из которых заканчивается контракт. Поляк Матеуш "Kikis" Сцудларек станет свободным агентом 20 ноября.

No update on our new roster yet, but our plans for next season include large upgrades to our infrastructure 1/2 – Finlay Quaye Stewart (@fnaticquaye) 13 ноября 2016 г.