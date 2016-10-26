22:51 26 октября | КИБЕРСПОРТ

ФК "Монако" заявил своего киберспортсмена на E-Ligue 1

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Семикратный чемпион Франции по футболу “Монако” назвал имя киберспортсмена, который представит клуб в E-Ligue 1 – турнир по FIFA, организованный Профессиональной футбольной лигой Франции. Им стал Натан “Sneaky” Наягом, входящий в состав французской киберспортивной организации Epsilon eSports, с которой “Монако” также заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве в области компьютерного спорта и обмене опытом, сообщает asmonaco.com

В E-Ligue 1 примут участие по два представителя французских футбольных клубов, выступающих в первой лиге Франции. Лучшие команды пройдут в Лигу Европы по FIFA. Турнир проходит при содействии Electronic Arts – разработчика футбольного симулятора.

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