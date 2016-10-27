ФК “Легия” проведет турнир по FIFA на домашнем стадионе

Польский футбольный клуб “Легия” анонсировал на своем сайте киберспортивный турнир, в котором примут участие представители “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, ”Валенсии”, ”Вольфсбурга”, ”Шальке 04”, ”Аякса” и “Спортинга”. Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам, включая FIFA. Остальные виды киберспорта будут анонсированы позже.

Команды разыграют призовой фонд размером 3,5 тысячи долларов. Ближайшие дни представители футбольного клуба огласят имена игроков, которые представят “Легию” на домашнем турнире. Чемпионат пройдет 5 и 6 ноября на стадионе польского клуба.