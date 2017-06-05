Финалы студенческой лиги пройдут 24 и 25 июня в Москве

Федерация компьютерного спорта России сообщила подробности заключительного этапа ВКСЛ – Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Гранд-финал пройдет 24 и 25 июня в московской Yota Arena, которая принимала финалы Кубка России в конце прошлого месяца. На чемпионате будут представлены дисциплины League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17 и Hearthstone.

На заключительном этапе первенства выступят представители восьми вузов. Призовой фонд ВКСЛ составляет 7 миллионов рублей.