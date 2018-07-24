Финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени

Федерация компьютерного спорта России подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью, сообщает moi-portal.ru. Финал Кубка России по киберспорту проведут в Тюмени во второй половине 2018 года

Игры в рамках Финала кубка страны пройдут уже этой осенью, игроки сразятся в 4 дисциплинах.

"В настоящее время ФКС России ведет переговоры с правообладателями компьютерных игр для проведения Финала. Исходя из этого станет ясно, будут ли какие-то возрастные ограничения для игроков", – подчеркнул председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

Напомним, за последнее время в Тюмени прошло два крупных соревнования: 17 декабря 2017 года состоялся Тюменский киберспортивный форум, где провели турниры по CS:GO, Dota 2, FIFA 18, Hearthstone и Tekken 7. 17-18 марта прошел Tyumen Cyber Fest 2018 по World of Tanks и PUBG заменили Heathstone и FIFA 18.