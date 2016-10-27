Финал чемпионата мира по League of Legends покажут по телевидению

Финальный матч чемпионата мира по League of Legends, в котором встретятся SK Telecom T1 и Samsung, покажут по телевидению. Трансляцию проведет телеканал 2х2, начало - 31 октября в 23.10 по московскому времени.

Победитель турнира получит денежный приз в размере одного миллиона долларов. Напомним, в прошлом году 2х2 уже транслировал решающий поединок чемпионата мира по LoL.

Текс сообщения, опубликованного на сайте телеканала:

Киберспорт на 2х2 набирает обороты! Мы покажем грандиозный финал чемпионата мира по League of Legends - одной из самых популярных в мире онлайн-игр (и самой популярной в России, между прочим). Две лучшие команды турнира будут сражаться за 1 миллион долларов, свое имя на Кубке Призывателей и право называться сильнейшими игроками мира. Во имя компьютерного спорта, good luck, have fun!