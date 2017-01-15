Филиппинец "Staz" – стал чемпионом WESG по Hearthstone и выиграл 150 тысяч долларов

Филиппинский киберспортсмен Юнеиль "Staz" Джавиньес победил на World Electronic Sports Games в дисциплине Hearthstone. В финале он взял верх над представителем Швеции Йоном "Orange" Вестберга. Счет в встречи – 4:3. Напомним, ранее третье место занял немец Рафаэль "BunnyHoppor" Пельцер, который победил соотечественника Себастьяна "Xixo" Бентерта.

Призовые распределились следующим образом: 1 место – 150 тысяч долларов; 2 место – 70 тысяч долларов; 3 место – 40 тысяч долларов.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

Hearthstone

Плей-офф

Финал

Юнеиль "Staz" Джавиньес (Филиппины) – Йон "Orange" Вестберг (Швеция) – 4:3