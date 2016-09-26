"Филадельфия" купила киберспортивные команды Dignitas и Apex

Клуб НБА "Филадельфия" выкупил права на киберспортивные организации Dignitas и Apex, сообщает ESPN. Финансовые подробности сделки неизвестны, однако в среднем стоимость подобных команд оценивается в 5 - 15 миллионов долларов. Dignitas имеет несколько команд по разным дисциплинам: Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и другие. Apex имеет только состав по LoL.

- Этот рынок создал себя сам и стал продуктом, за которым наблюдает четверть миллиарда человек - они тратят на это полтора часа в день. В то же время это невероятно большой и несформировавшийся рынок, который напоминает Дикий Запад, - подчеркнул представитель "Сиксерс" Грег Ричардсон, который будет отвечать за это направление.