Федерация компьютерного спорта России ответила Исинбаевой

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о том, что киберспорт негативно влияет на подрастающее поколение, является ошибочным, поскольку этот вид спорта не имеет ничего общего с избыточным погружением детей в виртуальную среду.

Вчера на заседании совета при Президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта Исинбаева заявила, что увлечение киберспортом является огромной проблемой, затрагивающей подрастающее поколение. Сегодня знаменитая спортсменка пояснила свои слова.

– Мы полностью согласны, что нужно развивать уличный спорт и строить спортивные площадки, – приводит ТАСС слова Смита. – В то же время упомянутые мобильные телефоны никакого отношения именно к киберспорту не имеют. Это типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд. На самом деле их всего около 20, потому что киберспортивные игры должны иметь соревновательный элемент, быть бессюжетными и короткосессионными.

Наконец, киберспорт – это не соревнование человека с компьютером и не обычные игры, это соревнования людей, где компьютер выступает в роли спортивного инвентаря. Так что здесь мы имеем дело с обычной ошибкой. Имелось в виду избыточное погружение в виртуальную среду, а прозвучало слово киберспорт.

Напомним, что в июне прошлого года Министерство спорта РФ включило компьютерный спорт в реестр официальных видов спорта страны. Вслед за этим Федерация компьютерного спорта России начала процедуру получения аккредитации, что даст организации официальное право заниматься развитием киберспорта в стране, проводить всероссийские соревнования и присуждать спортивные звания.