Федерация компьютерного спорта опубликовала итоговое видео о Кубке России

Федерация компьютерного спорта подготовила обзорное видео о первом Кубке России по киберспорту, LAN-финал которого состоялся в конце января в Москве. Общий призовой фонд соревнований по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone составил 5 миллионов рублей.

В чемпионате могли принять участие только граждане России. Федерация компьютерного спорта провела открытые квалификации во всех регионах страны, победители которых получили возможность выступить на сцене московского YotaSpace.