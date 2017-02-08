01:42 | КИБЕРСПОРТ

Федерация компьютерного спорта опубликовала итоговое видео о Кубке России

0
0
0

Федерация компьютерного спорта подготовила обзорное видео о первом Кубке России по киберспорту, LAN-финал которого состоялся в конце января в Москве. Общий призовой фонд соревнований по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone составил 5 миллионов рублей.

В чемпионате могли принять участие только граждане России. Федерация компьютерного спорта провела открытые квалификации во всех регионах страны, победители которых получили возможность выступить на сцене московского YotaSpace.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ