Федерация киберспорта проведет турнир для детей с инвалидностью

Федерация компьютерного спорта России проведет открытый турнир среди детей и подростков с ментальными и физическими отклонениями. Мероприятие пройдет в рамках всемирного движения "Мир уникальных геймеров". Финальная часть турнира состоится 24 июня в московской Yota Arena.

На соревнованиях будут представлены четыре дисциплины: Need for Speed, FIFA, World of Tanks и Counter-Strike. Также организаторы запланировали шоу-матч по Dota 2 с участием профессиональных киберспортсменов.

Фонд "Мир уникальных геймеров" планирует провести еще два аналогичных турнира летом и весной 2017 года.