FaZe Clan победила на EPICENTER 2018

FaZe Clan одолела Natus Vincere в финале EPICENTER 2018 (CS:GO). Матч завершился со счетом 2:0 (16:12 на Mirage, 16:3 на Dust2).

На пути к заключительной встрече FaZe Clan оказалась сильнее Ninjas in Pyjamas и Team Liquid. NaVi победили AVANGAR.

Групповой этап турнира прошел с 23 по 25 октября. Команды сразились по системе GSL с матчами в формате best-of-3. Лучшие коллективы групп получили посев в полуфинал, составы на 2-3 местах попали в четвертьфинал, а последние ростеры покинули турнир.

Призовой фонд чемпионата составил 300 тысяч долларов. Деньги заработали все участники офлайн-стадии. Третий EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive прошел в Москве. Матчи плей-офф приняла "ЦСКА Арена".