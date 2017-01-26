Facebook перекупил права на турнир по HotS у ESPN

Организаторы турнира Heroes of the Dorm сообщили о передачи прав на проведение и трансляцию турнира по HotS корпорации Facebook. Два прошлых сезона чемпионата транслировались на кабельном спортивном канале ESPN. В турнире с призовым фондом 500 тысяч долларов примут участие преимущественно команды от университетов. По-мимо денежного приза Facebook оплатит победителям обучение в колледже.

Генеральный директор разработчика игры - компании Blizzard - Майкл Морхейм агрументировал это решение потенциальным увеличением аудитории, так как не у всех зрителей есть возможность смотреть соревнования на кабельном телевидении. Facebook получил эксклюзивные права на трансляцию. Квалификации к Heroes of the Dorm стартуют 15 февраля, а заключительный этап стартует 8 апреля.