15:52 2 февраля | КИБЕРСПОРТ

ESL введет дополнительный платный контент на трансляциях

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Вчера портал esportobserver.com сообщил о подписании контракта между киберспортивной организацией ESL и исполнительным продюсером американского канала Fox Дэвидом Хиллом. Целью сотрудничества станет повышение качества трансляций соревнований под эгидой ESL и внедрение технологий телевидения. Вслед за этим поступила информация о возможном введении платы за просмотр киберспортивных турниров.

Сегодня вице-президент компании Ульрих Шульц сообщил в социальной сети о том, что ESL сделает платным лишь дополнительный контент. К примеру, трансляции, позволяющие следить сразу за несколькими игроками в ходе одного матча.

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