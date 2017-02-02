ESL введет дополнительный платный контент на трансляциях

Вчера портал esportobserver.com сообщил о подписании контракта между киберспортивной организацией ESL и исполнительным продюсером американского канала Fox Дэвидом Хиллом. Целью сотрудничества станет повышение качества трансляций соревнований под эгидой ESL и внедрение технологий телевидения. Вслед за этим поступила информация о возможном введении платы за просмотр киберспортивных турниров.

Сегодня вице-президент компании Ульрих Шульц сообщил в социальной сети о том, что ESL сделает платным лишь дополнительный контент. К примеру, трансляции, позволяющие следить сразу за несколькими игроками в ходе одного матча.