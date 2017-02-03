EA проведет турнир Madden Bowl на 250 тысяч долларов перед Супербоулом

Разработчик компьютерных игр компания Electronic Arts проведет турнир по симулятору американского футбола Madden 17 за два дня до старта Супербоула, который состоится в это воскресенье. Призовой фонд соревнований Madden Bowl составит 250 тысяч долларов. Полуфинальные матчи и финал пройдут в Хьюстоне. В этом же городе пройдет 51-й Супербоул, в котором встретится "Фэлконс" из Атланты и "Пэтриотс" из Нью-Ингленда.

Ранее EA предсказала с помощью компьютерного симулятора победу "патриотов" со счетом 27:24. 9 из 13 предсказаний за прошлые годы оказались правдивыми.