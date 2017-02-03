01:32 3 февраля | КИБЕРСПОРТ

EA проведет турнир Madden Bowl на 250 тысяч долларов перед Супербоулом

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Разработчик компьютерных игр компания Electronic Arts проведет турнир по симулятору американского футбола Madden 17 за два дня до старта Супербоула, который состоится в это воскресенье. Призовой фонд соревнований Madden Bowl составит 250 тысяч долларов. Полуфинальные матчи и финал пройдут в Хьюстоне. В этом же городе пройдет 51-й Супербоул, в котором встретится "Фэлконс" из Атланты и "Пэтриотс" из Нью-Ингленда.

Ранее EA предсказала с помощью компьютерного симулятора победу "патриотов" со счетом 27:24. 9 из 13 предсказаний за прошлые годы оказались правдивыми.

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