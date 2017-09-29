Дженнифер Лопес инвестировала в киберспортивную команду по Overwatch

Известная американская певица Дженнифер Лопес, а также игроки Национальной футбольной лиги – Маршон Линч, Алекс Родригез и Майкл Страхан инвестировали 15 миллионов долларов в киберспортивную организацию NRG Esports, сообщает ESPN. Кроме того, деньги в развитие команды из Сан-Франциско вложили операционный директор Twitter Энтони Ното и совладелец баскетбольного клуба "Сакраменто Кингз" Кевин Найгл.

NRG Esports будет выступать в первом сезоне Overwatch League. Турнир по игре Overwatch от Blizzard будет проводиться по правилам большинства спортивных лиг США. Каждая команда представляет отдельный город. Кроме того, Blizzard просит в качестве платы за использование своей франшизы 20 миллионов долларов. Для отдельных, наиболее крупных торговых площадок вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса стоимость может превышать указанную сумму.

Предсезонные игры начнутся в декабре этого года. Затем с января по июнь 2018 года пройдет регулярный чемпионат, который определит участников плей-офф. Решающие матчи за призовой фонд в размере 3,5 миллиона долларов состоятся в июле следующего года.